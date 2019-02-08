2019-02-08T15:54:09+03:00
Общество

В Югре резко подорожал хлеб

Булка ржаного поднялась до 60 рублей
Алена Кульмухаметова
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Фото сайта пиксабайФото сайта пиксабай
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Региональный аналитический центр Югры провёл еженедельный мониторинг цен и заявил о повышении продуктов первой необходимости сразу по десяти позициям.

Так, на примере города Когалым отмечается, что снижение цен на продукты с 28 января по 4 февраля 2019 года идёт по пяти позициям. Мороженая рыба стала дешевле на 2 рубля, молоко стало дешевле на 39 копеек, пшено также на 27 копеек стало доступнее. Вермишель стала дешевле почти на 4 рубля, морковь на 50 копеек.

При этом цены взлетели сразу по 10 наименованиям товара. Дороже всего стал обходится хлеб: за булку ржаного вместо 53 рублей нужно выложить 60, а булка белого поднялась с 48 до 57 рублей.

Также подорожали овощи и фрукты: яблоки, картофель, лук и капуста белокочанная. Стали чуть дороже сахар-песок, яйца и масло подсолнечное.

При этом отметим, что в феврале ожидается рост цен на все продукты и товары. Специалисты связывают это с тем, что поднят налог НДС. Поставщики привозят товар по новым ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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