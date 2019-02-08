За перелом плеча юному баловнику из Урая коммунальщики заплатят 200 тысяч рублей
Мальчишка из Урая забрался поиграть на катушки труб, предназначенные для реконструкции сетей горячего водоснабжения. Шалость обернулась переломом плеча. Всё бы ничего, но виноватыми в этом случае оказались не родители ребёнка, которые и подали заявление в прокуратуру, а коммунальщики.
Как сообщает прокуратура Урая, мать мальчика обратилась с заявлением в ведомство для защиты прав и законных интересов ее несовершеннолетнего сына.
Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Правоохранители выяснили, что во время прогулки мальчик залез на неогороженные катушки труб, предназначенные для проведения работ по реконструкции сетей горячего водоснабжения жилого дома, поскользнулся и упал. В результате у ребенка диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости.
Ответственным за реконструкцию сетей являлось Акционерное общество «Урайтеплоэнергия», которое не выполнило свои обязательства в части обеспечения безопасности при её проведении.
По иску решению суда в пользу несовершеннолетнего с общества взысканы 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU