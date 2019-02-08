За перелом плеча юному баловнику из Урая коммунальщики заплатят 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-08T15:28:39+03:00

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Мальчишка из Урая забрался поиграть на катушки труб, предназначенные для реконструкции сетей горячего водоснабжения. Шалость обернулась переломом плеча. Всё бы ничего, но виноватыми в этом случае оказались не родители ребёнка, которые и подали заявление в прокуратуру, а коммунальщики.

Как сообщает прокуратура Урая, мать мальчика обратилась с заявлением в ведомство для защиты прав и законных интересов ее несовершеннолетнего сына.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Правоохранители выяснили, что во время прогулки мальчик залез на неогороженные катушки труб, предназначенные для проведения работ по реконструкции сетей горячего водоснабжения жилого дома, поскользнулся и упал. В результате у ребенка диагностирован закрытый перелом правой плечевой кости.

Ответственным за реконструкцию сетей являлось Акционерное общество «Урайтеплоэнергия», которое не выполнило свои обязательства в части обеспечения безопасности при её проведении.

По иску решению суда в пользу несовершеннолетнего с общества взысканы 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU