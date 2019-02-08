Губернатор Югры посетила школьный экологический клуб в Пыть-Яхе

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-08T15:15:24+03:00

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Школьный экологический клуб «ИКО» из Пыть-Яха посетила губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что численность воспитанников клуба превышает 100 человек. Ребята занимаются решением экологических проблем города, расширяют собственные знания в области охраны окружающей среды, участвуют в практической работе.

Сегодня, 8 февраля, для юных воспитанников клуба состоялся открытый урок. Здесь им рассказали, как определить качество молочных продуктов, воды, фруктов и овощей, продемонстрировали химические опыты на состав белков в кисломолочных изделиях, уровень хлора в воде, а также рассказали о правильном обращении с твердыми коммунальными отходами.

Ребята представили Наталье Комаровой результаты своих исследований, а также презентовали краеведческую выставку, подготовленную на основе традиционных праздников коренных народов.

Воспитанники клуба неоднократно становились победителями и призерами региональных и федеральных конкурсов и олимпиад, в числе которых – региональный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии, межрегиональная олимпиада по биологии «Менделеев», окружной слет юных натуралистов, всероссийский молодежный форум «ЮНЭКО», международный экологический конкурс-выставка «Эко» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU