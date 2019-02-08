Прокуратура Нижневартовска обязала власти принять бесхозную дорогу
Правоохранители во время рейдов по безопасности дорожного движения обнаружили дорогу ужасного качества. Выяснилось, что хозяина у нее нет.
Как сообщили в прокуратуре Югры, автомобильная дорога, ведущая к детскому лагерю «Лесная сказка», не имеет собственника, находится в неудовлетворительном состоянии, работы по ремонту никем не проводятся. Плохая дорога создает угрозу жизни и здоровью детей, отдыхающих в лагере и обязана быть в надлежащем состоянии.
Так как автодорога расположена на межселенной территории в границах Нижневартовского района, она должна относиться к собственности муниципального района.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию района обязанности поставить бесхозяйную автодорогу на учет в регистрирующем органе и решить вопрос о признании на нее права муниципальной собственности.
Решением Нижневартовского районного суда иск прокурора удовлетворен.
ИСТОЧНИК KP.RU