Прокуратура Нижневартовска обязала власти принять бесхозную дорогу

СЕГОДНЯ 15:08 2019-02-08T15:08:55+03:00

Она была в ужасном состоянии

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Правоохранители во время рейдов по безопасности дорожного движения обнаружили дорогу ужасного качества. Выяснилось, что хозяина у нее нет.

Как сообщили в прокуратуре Югры, автомобильная дорога, ведущая к детскому лагерю «Лесная сказка», не имеет собственника, находится в неудовлетворительном состоянии, работы по ремонту никем не проводятся. Плохая дорога создает угрозу жизни и здоровью детей, отдыхающих в лагере и обязана быть в надлежащем состоянии.

Так как автодорога расположена на межселенной территории в границах Нижневартовского района, она должна относиться к собственности муниципального района.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию района обязанности поставить бесхозяйную автодорогу на учет в регистрирующем органе и решить вопрос о признании на нее права муниципальной собственности.

Решением Нижневартовского районного суда иск прокурора удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU