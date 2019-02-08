Югра вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-02-08T14:57:29+03:00

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В рамках проекта до 2024 года доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Югре будет увеличена с 84, 14% до 87,21%, а доля улично-дорожной сети городских агломераций будет доведена: Ханты-Мансийской до 87,7%, Сургутской до 88,4%, Нижневартовской до 85,1%.

Такие цифры озвучил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев в совещании по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятие состоялось по видеоконференции под представительством первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Алафинова.

Отметим, что Ханты-Мансийский автономный округ впервые участвует в реализации данного национального проекта. Региональные составляющие федеральных проектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прошли защиту в Федеральном дорожном агентстве Минтранса РФ и уже утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU