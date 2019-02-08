Парень из Мегиона задержан с большой партией наркотиков

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-08T14:50:59+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Попытка заработать на незаконном бизнесе завершилась крахом для 22-летнего жителя Мегиона. Парню грозит серьёзный срок за сбыт наркотиков.

По информации прокуратуры Югры, молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Правоохранители выяснили, что сбывать товар он планировал в

Нижневартовске бесконтактным способом с помощью «закладок». Синтетические наркотики он купил у неизвестного, расфасовал для последующей реализации. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальный срок наказания за покушение на сбыт наркотических средств предусмотрен в виде лишения свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU