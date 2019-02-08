Парень из Мегиона задержан с большой партией наркотиков
Попытка заработать на незаконном бизнесе завершилась крахом для 22-летнего жителя Мегиона. Парню грозит серьёзный срок за сбыт наркотиков.
По информации прокуратуры Югры, молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
Правоохранители выяснили, что сбывать товар он планировал в
Нижневартовске бесконтактным способом с помощью «закладок». Синтетические наркотики он купил у неизвестного, расфасовал для последующей реализации. Однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Максимальный срок наказания за покушение на сбыт наркотических средств предусмотрен в виде лишения свободы до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU