Семь месяцев колонии получил житель Нижневартовска за пьяную езду

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-08T14:32:27+03:00

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Накануне Нижневартовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя.

По информации прокуратуры Нижневартовска мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, и имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.

Вартовчанин ранее был лишён судом права управления транспортными средствами, но вновь сел за руль автомобиля. Сотрудники ДПС задержали мужчину и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест показал наличие алкоголя.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU