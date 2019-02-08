Семь месяцев колонии получил житель Нижневартовска за пьяную езду
Накануне Нижневартовским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего местного жителя.
По информации прокуратуры Нижневартовска мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, и имеющим судимость за совершение аналогичного преступления.
Вартовчанин ранее был лишён судом права управления транспортными средствами, но вновь сел за руль автомобиля. Сотрудники ДПС задержали мужчину и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест показал наличие алкоголя.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU