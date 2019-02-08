2019-02-08T13:58:59+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей выманил житель Башкирии у краснодарцев за трудоустройство в Когалым

На работу их никто не взял
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Оператор нефтегазодобывающей компании Когалыма обещал устроить на работу жителей южного региона России. Свои услуги он оценил в полмиллиона рублей.

По данным прокуратуры Югры, мужчина обвиняется в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере.

По материалам дела известно, что оператор по подземному ремонту скважин одной из нефтегазодобывающих компаний города, с июля по сентябрь 2018 получил от жителей Краснодара 536 800 рублей, пообещав им трудоустройство на высокооплачиваемую работу в несуществующую фирму.

Отметим, что обвиняемым частично возмещен ущерб обоим потерпевшим.

За совершенное деяние ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 000 рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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