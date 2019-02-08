За тестирование бензопилы будут судить жителя Югры
Три спиленных сосенки стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношения жителя Советского района Югры.
Как сообщает Природнадзор округа, незаконная рубка была обнаружена во время рейда в лесах инспекторами Советского отдела совместно с сотрудником правоохранительных органов.
Полицейские установили «чёрного» лесоруба. Как выяснилось, мужчина спилил деревья, с целью «тестирования» вновь приобретенной бензопилы.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Помимо уголовного наказания, Природнадзором Югры нарушителю будут предъявлены исковые требования о возмещении вреда, причиненного лесному фонду. Размер ущерба лесному фонду составил 29 282 рублей, что значительно превышает стоимость бензопилы.
Кроме того, бензопила изъята у гражданина в рамках уголовного дела как вещественное доказательство.
ИСТОЧНИК KP.RU