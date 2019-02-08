2019-02-08T13:51:26+03:00
Общество

За тестирование бензопилы будут судить жителя Югры

Мужчина спилил всего три деревца
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Природнадзора ЮгрыФото с сайта Природнадзора Югры
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Три спиленных сосенки стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношения жителя Советского района Югры.

Как сообщает Природнадзор округа, незаконная рубка была обнаружена во время рейда в лесах инспекторами Советского отдела совместно с сотрудником правоохранительных органов.

Полицейские установили «чёрного» лесоруба. Как выяснилось, мужчина спилил деревья, с целью «тестирования» вновь приобретенной бензопилы.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Помимо уголовного наказания, Природнадзором Югры нарушителю будут предъявлены исковые требования о возмещении вреда, причиненного лесному фонду. Размер ущерба лесному фонду составил 29 282 рублей, что значительно превышает стоимость бензопилы.

Кроме того, бензопила изъята у гражданина в рамках уголовного дела как вещественное доказательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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