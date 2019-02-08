По вине мошенников с пальто и без денег осталась жительница Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-08T13:42:10+03:00

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Попытка продать ненужную вещь обернулась потерей личных сбережений для жительницы Ханты-Мансийска. На объявление югорчанки откликнулись мошенники.

В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя местная.

Женщина пояснила, что она выставила на продажу пальто. Объявление разместила на популярном сайте бесплатных объявлений. Вскоре ей позвонила неизвестная и предложила внести предоплату за товар. Потерпевшая сообщила незнакомке номер банковской карты и код доступа к банковскому счету, пришедший ей в СМС-сообщении. После чего со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме более 4000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU