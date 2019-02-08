Нягань готовится к паводковому сезону

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-08T13:37:42+03:00

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Власти Нягани обсудили подтоготовку города к паводковому сезону. До таяния снега еще далеко, но некоторые работы проводить нужно сейчас.

- Мы ежегодно формируем план противопаводковых мероприятий, чтобы не допустить подтопления территорий жилых зон и дорожного полотна, - отметил глава города Нягань Иван Ямашев. - Несмотря на низкие температуры, уже нужно готовиться к весне. План противопаводковых мероприятий будет в ближайшее время сформирован и утвержден муниципальным правовым актом, а потому будет обязательным к исполнению.

Как сообщает «ПРОНЯГАНЬ.РУ», подрядные организации обязаны чистить от снега дворы, внутриквартальные проезды, места отдыха горожан. Вся работа компаний-подрядчиков взята под контроль главы города, и качество предоставляемых ими услуг он будет проверять на местах лично.

ИСТОЧНИК KP.RU