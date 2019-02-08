2019-02-08T12:43:25+03:00
Происшествия

Пенсионерку из Югорска мошенники лишили сбережений

Женщина послушно назвала коды
Алена Кульмухаметова
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Новые факты мошенничества на территории Югры фиксирует полиция. Так, в Югорске местная жительница лишилась 20 тысяч рублей при отмене финансовой операции.

В пресс-службе городской полиции пояснили, что потерпевшей позвонила неизвестная и, представившись сотрудником службы безопасности, сообщила, что с ее счета пытались списать накопления, но в целях безопасности банковская карта была заблокирована. Для разблокировки необходимо было назвать код доступа пришедший в смс-сообщении. Передав информацию, пенсионерка лишилась денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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