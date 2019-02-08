В Ханты-Мансийске стартовала акция «От поколения к поколению, от сердца к сердцу»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-08T12:38:40+03:00

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Архивный отдел управления культуры администрации Ханты-Мансийска запустил акцию «От поколения к поколению, от сердца к сердцу», которая пройдёт с 01 февраля по 30 декабря 2019 года.

- Мы обращаемся к родным и близким ветеранов войны, тружеников тыла, самим ветеранам с просьбой пересмотреть свои семейные архивы: личные документы ветеранов, фотографии, награды, книги, записи, воспоминания, письма, открытки, значки – и передать в муниципальный архив города Ханты-Мансийска бесценные раритеты, - обратилась к хантымансийцам начальник архивного отдела Татьяна Глухова.

Архив гарантирует сохранность всех документов. Они будут описаны и займут достойное место в коллекции документов личного происхождения заслуженных и почетных жителей города Ханты-Мансийска.

Переданные документы будут не только бережно храниться, но и с согласия владельцев будут использоваться в экспозициях архивных выставок, в публикациях, посвященных истории страны, на мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

По словам архивных работников, если горожане не желают передавать в архив подлинники, то все представленные документы будут отсканированы и возвращены владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU