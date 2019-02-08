2019-02-08T12:27:27+03:00
Происшествия

Найден мёртвым: тело рабочего из Сургута взрывной волной отбросило в лес

Мужчину искали больше суток
Алена Кульмухаметова
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Два человека погибли, один пострадал в результате взрыва конденсатопровода в Сургутском районе. Таковы последние данные следственного комитета Югры.

Сегодня было обнаружено тело 37-летнего рабочего. Мужчину искали правоохранители с вечера 6 февраля. Выяснилось, что взрывной волной его отбросило в лес.

Напомним, вечером 6 февраля примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонтных работ на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом без возгорания. В результате происшествия погиб 52-летний работник. Один мужчина пропал без вести. Кроме этого, во время хлопка пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта.

Отметим, оба погибших являются жителями Сургута. Пострадавший водитель - из Башкирии.

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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