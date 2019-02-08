Штраф получил житель Ханты-Мансийска за торговлю водкой

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-08T11:58:10+03:00

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Немаркированный алкоголь шёл нарасхват среди жителей окружной столицы Югры. Водка стоила дешевле, чем в магазине, но за качество никто не отвечал. Так было до вмешательства полицейских.

Накануне, Ханты-Мансийский районный суд признал виновным местного жителя в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере.

В сентябре 2018 года житель Ханты-Мансийска купил в Курганской области немаркированную акцизными марками Российской Федерации алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 858 бутылок, которую продавал на территории Ханты-Мансийска.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU