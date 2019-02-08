В Ханты-Мансийске у плохо говорящего на русском языке таджика мошенники украли деньги

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-08T11:51:03+03:00

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Плохое знание русского языка сыграло на руку мошенникам. Они без труда обвели вокруг пальца жителя солнечной Азии. Мужчина обратился за помощью к полицейским Югры.

Как сообщает пресс-служба полиции Ханты-Мансийска, от действий мошенников пострадал 23-летний гражданин Республики. Молодой человек пояснил, что позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков России. Звонивший уверял, что банковская карта, выпущенная на имя иностранного гражданина, заблокирована. Для разблокировки карты необходимо набрать определенную комбинацию цифр, которые мужчина получил в СМС-сообщении. Плохо понимая русский язык, мужчина действовал по указаниям злоумышленников, в результате чего с его счета были более 14 000 рублей.

Необходимо отметить, что знание языка не спасает и самих югорчан. Так, при аналогичных обстоятельствах лишился около 22 тысяч рублей и житель поселения Шеркалы Октябрьского района.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU