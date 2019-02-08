2019-02-08T11:38:08+03:00
Общество

Жителей Нижневартовска приглашают на акцию «Выборы на ладони»

Бюллетени вручат 14-летним подросткам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей Нижневартовска приглашают к участию в окружной образовательной акции «Выборы на ладони» на территории Югры.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках Дня молодого избирателя. Приглашаются участники в возрасте от 14 лет. Акция нацелена на правовое просвещение подростков, повышение уровня правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих.

Вопросы образовательной акции будут доступны для участников с 12 часов 17 февраля до 12 часов 24 февраля на официальном сайте избирательной комиссии ХМАО – Югры в разделе «Правовая культура», в подразделе «Конкурсы», в рубрике «День молодого избирателя 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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