2019-02-08T11:30:53+03:00
Общество

Полицейские Сургута обнаружили в кармане брюк задержанного наркотики

Мужчина пытался сделать «закладку»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Длительный срок лишения свободы грозит жителю Сургута за попытку сбыть наркотики. Мужчину задержали с поличным.

Как сообщили в пресс-службе полиции УМВД по ХМАО-Югре, задержан 35-летний житель Сургута по подозрению в сбыте наркотических средств.

При себе у наркодилера в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли 61 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения общей массой более 26 граммов.

Известно, что югорчанин планировал распространять наркотики путем «закладок».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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