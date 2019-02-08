Полицейские Сургута обнаружили в кармане брюк задержанного наркотики
Длительный срок лишения свободы грозит жителю Сургута за попытку сбыть наркотики. Мужчину задержали с поличным.
Как сообщили в пресс-службе полиции УМВД по ХМАО-Югре, задержан 35-летний житель Сургута по подозрению в сбыте наркотических средств.
При себе у наркодилера в кармане брюк полицейские обнаружили и изъяли 61 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения общей массой более 26 граммов.
Известно, что югорчанин планировал распространять наркотики путем «закладок».
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU