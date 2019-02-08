2019-02-08T10:59:38+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на месте ветхих домов появятся парковки

В городе появится больше детских площадок
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаФото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Перечень объектов благоустройства общественных территорий на текущий год утвердили в Ханты-Мансийске в ходе совещания по строительству.

По данным пресс-службы администрации города, в этом году на обустройство девяти городских пространств будет выделено около 80 млн рублей.

- В основных приоритетах работ по благоустройству городской среды для нас – строительство парковок в центральной части города, - подчеркнул глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. - Для этих целей мы будем использовать территории, освобожденные после сноса ветхих домов. Речь идет, в первую очередь, об организации автомобильных стоянок в районе улиц Свердлова - Луговая и Комсомольская-Калинина.

Добавим, что на территории в пределах улиц Комсомольская-Ленина-Калинина помимо парковки, по предложению жителей, рассматривается возможность обустройства детской площадки.

Также в городе начнется строительство трех новых объектов: инклюзивного парка, пешеходной зоны по улице Карла Маркса и крытой зеленой зоны для прогулок и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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