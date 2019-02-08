Два года тюрьмы грозит жителю Югры за незаконную рыбалку
Последняя рыбалка надолго запомнится жителю Березовского района ХМАО. Мужчина стал фигурантом уголовного дела за несколько рыбёшек.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства на миграционных путях к местам нереста. Летом прошлого года житель района осуществил незаконный вылов 153 особей рыб – пелядь, тугун, щука.
Говоря проще: во время нереста горе-рыбак выбрался на рыбалку на моторной лодке, что незаконно.
В ведомстве отмечают, что рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 14 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU