Два года тюрьмы грозит жителю Югры за незаконную рыбалку

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-08T10:54:41+03:00

Он нанёс ущерб государству на 14 тысяч рублей

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Последняя рыбалка надолго запомнится жителю Березовского района ХМАО. Мужчина стал фигурантом уголовного дела за несколько рыбёшек.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной с применением самоходного транспортного плавающего средства на миграционных путях к местам нереста. Летом прошлого года житель района осуществил незаконный вылов 153 особей рыб – пелядь, тугун, щука.

Говоря проще: во время нереста горе-рыбак выбрался на рыбалку на моторной лодке, что незаконно.

В ведомстве отмечают, что рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 14 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU