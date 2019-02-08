2019-02-08T10:35:24+03:00
Общество

Югра примет Кубок мира по шахматам – 2019

В финале сильнейшего определят из двух оставшихся
Алена Кульмухаметова
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Призовой фонд Кубка составит 1,6 миллиона долларовПризовой фонд Кубка составит 1,6 миллиона долларовФото: Татьяна Коркина
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Международная шахматная федерация (FIDE) и Федерация шахмат Югры подписали соглашение о проведении в Ханты-Мансийске масштабного соревнования.

Как сообщает портал правительства Югры, призовой фонд турнира составляет 1,6 миллионов долларов.

Отмечается, что 128 сильнейших шахматистов мира будут играть по олимпийской системе с 9 сентября по 4 октября. После каждого тура количество претендентов на победу сокращается вдвое, таким образом, в финале сильнейшего определят из двух оставшихся.

На турнир в столицу Югры согласно правилам классификации приедут действующий чемпион мира, все полуфиналисты Кубка мира 2017 года, чемпионка мира среди женщин, победители юниорких чемпионатов мира 2017 и 2018 годов, 18 сильнейших игроков по рейтингу, победители континентальных чемпионатов и другие.

Добавим, что Ханты-Мансийск примет Кубок мира в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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