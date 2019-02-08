2019-02-08T09:57:23+03:00
Происшествия

Бензопила и телефон стали временной добычей югорских воришек в минувшие сутки

Шесть краж зарегистрировано в Югре за 6 февраля
Алена Кульмухаметова
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Воспользоваться чужими вещами злоумышленникам не удалось – югорские полицейские раскрыли кражи по горячим следам.

Так, в Нижневартовске сотрудником патрульно-постовой службы полиции задержаны 34 и 30-летние подозреваемые, которые с территории одной из строительных компаний города похитили бензопилу стоимостью 30000 рублей. Похищенное изъято.

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней подозреваемой, которая из квартиры одного из домов по улице Профсоюзов похитила сотовый телефон стоимостью 6000 рублей.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 33 преступления, раскрыто 24, из них: убийство, вымогательство, грабеж, мошенничество, факт незаконного оборота наркотических средств и 6 краж, в том числе 1 – квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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