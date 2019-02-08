2019-02-08T09:50:17+03:00
Общество

В Югре семьям с невысоким доходом за мусор платить придется меньше

Заявление для этого подавать не нужно
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта правительства ЮгрыФото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Югра будет помогать отдельным категориям граждан оплачивать услугу по обращению с ТКО. Об этом заявили на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.

Было отмечено, что численность получателей мер соцподдержки в этом году — чуть выше 206 тысяч человек. Ими являются многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами из числа собственников жилых помещений.

- Для жителей 11 муниципалитетов южной зоны компенсация назначена в беззаявительном порядке с момента начала платежей. Для семей, имеющих невысокий доход и получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходы, понесенные на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами, учитываются при расчете субсидии, увеличивая ее размер, — сказала директор окружного Депсоцразвития Светлана Давиденко.

Губернатор Югры поручила провести широкую информационно-разъяснительную кампанию для жителей региона о реализации мер поддержки для отдельных категорий югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра примет Кубок мира по шахматам – 2019
Жителя Нижневартовска судят за кражу 60 тысяч рублей с карты женщины
Бензопила и телефон стали временной добычей югорских воришек в минувшие сутки
Пять лет тюрьмы получил пенсионер из Югры за нападение с ножом на продавца
До открытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске остался 21 день
За удар ножом в грудь сожителя жительница Мегиона отправится в тюрьму на 7 лет
В Югре установили имена пострадавших при взрыве на магистральном конденсатопроводе «Уренгой-Сургут»
Кондинцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу двух куриц на закуску
За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 4 человека
Погибших и пострадавших при пожаре в мебельном центре Сургута нет
Погода в Югре 8 февраля: - 24 градуса и без осадков
В Сургуте пожарные машины, спешащие на полыхающий мебельный центр, попали в ДТП с автобусом