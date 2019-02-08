В Югре семьям с невысоким доходом за мусор платить придется меньше

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-08T09:50:17+03:00

Заявление для этого подавать не нужно

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Югра будет помогать отдельным категориям граждан оплачивать услугу по обращению с ТКО. Об этом заявили на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.

Было отмечено, что численность получателей мер соцподдержки в этом году — чуть выше 206 тысяч человек. Ими являются многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами из числа собственников жилых помещений.

- Для жителей 11 муниципалитетов южной зоны компенсация назначена в беззаявительном порядке с момента начала платежей. Для семей, имеющих невысокий доход и получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходы, понесенные на оплату за обращение с твердыми коммунальными отходами, учитываются при расчете субсидии, увеличивая ее размер, — сказала директор окружного Депсоцразвития Светлана Давиденко.

Губернатор Югры поручила провести широкую информационно-разъяснительную кампанию для жителей региона о реализации мер поддержки для отдельных категорий югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU