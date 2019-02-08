Пять лет тюрьмы получил пенсионер из Югры за нападение с ножом на продавца

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-08T09:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На тяжкое преступление решился житель Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа ради бутылки водки. Он напал на продавца. Женщина отойдя от шока, позвонила в полицию.

Накануне, белоярский городской суд признал виновным ранее судимого местного жителя в разбойном нападении на продавца магазина.

Напомним, нетрезвый 64-летний подозреваемый, угрожая кухонным ножом продавцу, похитил бутылку водки. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Белоярский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU