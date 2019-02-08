2019-02-08T09:39:56+03:00
Происшествия

Пять лет тюрьмы получил пенсионер из Югры за нападение с ножом на продавца

Мужчине была нужна бутылка водки
Алена Кульмухаметова
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На тяжкое преступление решился житель Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа ради бутылки водки. Он напал на продавца. Женщина отойдя от шока, позвонила в полицию.

Накануне, белоярский городской суд признал виновным ранее судимого местного жителя в разбойном нападении на продавца магазина.

Напомним, нетрезвый 64-летний подозреваемый, угрожая кухонным ножом продавцу, похитил бутылку водки. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Белоярский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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