Пять лет тюрьмы получил пенсионер из Югры за нападение с ножом на продавца
На тяжкое преступление решился житель Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа ради бутылки водки. Он напал на продавца. Женщина отойдя от шока, позвонила в полицию.
Накануне, белоярский городской суд признал виновным ранее судимого местного жителя в разбойном нападении на продавца магазина.
Напомним, нетрезвый 64-летний подозреваемый, угрожая кухонным ножом продавцу, похитил бутылку водки. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.
Белоярский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU