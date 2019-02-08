2019-02-08T09:30:00+03:00
Звезды

До открытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске остался 21 день

Мероприятие состоится уже в 17 раз
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта организаторов фестиваляФото с сайта организаторов фестиваля
Изменить размер текста:

Организаторы объявили о старте продаж билетов на XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественное открытие мероприятия запланировано на 1 марта.

На этот раз в рамках фествиаля ожидается открытый конкурс микрофильмов на тему «Судьба человека». Всего за 3 минуты автор картины должен успеть рассказать о профессии, о личности, о человеческих судьбах.

Помимо большой кинопрограммы, зрителей ждет проект «ЧИТАЛКИН»: 3 марта на сцене «Югра-Классик» двенадцать юных чтецов из Томска, Оренбурга, Муравленко, Ноябрьска и Ханты-Мансийска исполнят любимые стихи. Специальные гости – участники проекта «Голос. Дети»: Арина Данилова, Кирилл Скрипник и Ярослава Дегтярева.

Еще на фестивале пройдет форум старшеклассников и студентов «Креативный город».

Отметим, что открытие кинофестиваля начнётся со спектакля, так как тема этого года - «Театр и кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югра примет Кубок мира по шахматам – 2019
Жителя Нижневартовска судят за кражу 60 тысяч рублей с карты женщины
Бензопила и телефон стали временной добычей югорских воришек в минувшие сутки
В Югре семьям с невысоким доходом за мусор платить придется меньше
Пять лет тюрьмы получил пенсионер из Югры за нападение с ножом на продавца
За удар ножом в грудь сожителя жительница Мегиона отправится в тюрьму на 7 лет
В Югре установили имена пострадавших при взрыве на магистральном конденсатопроводе «Уренгой-Сургут»
Кондинцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу двух куриц на закуску
За минувшие сутки в Югре в 3 ДТП пострадали 4 человека
Погибших и пострадавших при пожаре в мебельном центре Сургута нет
Погода в Югре 8 февраля: - 24 градуса и без осадков
В Сургуте пожарные машины, спешащие на полыхающий мебельный центр, попали в ДТП с автобусом