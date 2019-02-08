До открытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске остался 21 день
Организаторы объявили о старте продаж билетов на XVII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественное открытие мероприятия запланировано на 1 марта.
На этот раз в рамках фествиаля ожидается открытый конкурс микрофильмов на тему «Судьба человека». Всего за 3 минуты автор картины должен успеть рассказать о профессии, о личности, о человеческих судьбах.
Помимо большой кинопрограммы, зрителей ждет проект «ЧИТАЛКИН»: 3 марта на сцене «Югра-Классик» двенадцать юных чтецов из Томска, Оренбурга, Муравленко, Ноябрьска и Ханты-Мансийска исполнят любимые стихи. Специальные гости – участники проекта «Голос. Дети»: Арина Данилова, Кирилл Скрипник и Ярослава Дегтярева.
Еще на фестивале пройдет форум старшеклассников и студентов «Креативный город».
Отметим, что открытие кинофестиваля начнётся со спектакля, так как тема этого года - «Театр и кино».
ИСТОЧНИК KP.RU