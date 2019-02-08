За удар ножом в грудь сожителя жительница Мегиона отправится в тюрьму на 7 лет
Мужчина погиб от полученной раны
Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Очередное совместное застолье и ссора, подогретая алкоголем, завершилась трагедией. Женщина схватила нож и убила своего возлюбленного в порыве гнева.
По информации следственного комитета Югры суд признал виновной 32-летнюю жительницу Мегиона в совершении убийства.
По материалам дела известно, что 9 октября 2018 года нетрезвая югорчанка во время ссоры с сожителем нанесла мужчине смертельное ножевое ранение в грудь.
Приговором Мегионского городского суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU