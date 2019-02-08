2019-02-08T08:43:58+03:00
Происшествия

В Югре установили имена пострадавших при взрыве на магистральном конденсатопроводе «Уренгой-Сургут»

Работа по ликвидации последствий ведется службами самого предприятия
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Установлены личности пострадавших при происшествии на магистральном конденсатопроводе: двое из пострадавших жители Сургута, один погиб, второй — находится в розыске. Их семьям оказывается необходимая психологическая помощь.

Третий пострадавший — житель Уфы, накануне он был доставлен в Сургутскую травматологическую больницу в состоянии средней степени тяжести. От госпитализации мужчина отказался.

- После осмотра пострадавшего в Сургутском травматологическом центре он переведён на амбулаторное лечение, — сказала заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Напомним, вечером 6 февраля примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонтных работ на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом без возгорания. В результате происшествия 52-летний работник погиб. Не установлено местонахождение еще одного 37-летнего работника. Его поиски продолжаются. Участок на момент происшествия находился в ремонте. Работа по ликвидации последствий ведется службами самого предприятия. На месте происшествия работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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