2019-02-08T08:35:28+03:00
Происшествия

Кондинцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу двух куриц на закуску

Денег хватило только на алкоголь
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Пропажу двух куриц обнаружил житель поселка Ягодный Кондинского района поутру. Мужчина обратился с заявлением к участковому.

Полицейский установил, что к преступлению причастен 30-летний ранее судимый за кражи сосед потерпевшего. Мужчина хватило денег только на алкоголь, но ему хотелось и накрыть стол. Тогда кондинец решился на кражу: ночью проник в строение, откуда и похитил домашнюю птицу, которую он использовал в качестве закуски.Сумма ущерба составила 1000 рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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