Погибших и пострадавших при пожаре в мебельном центре Сургута нет

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-08T06:57:54+03:00

Возгорание удалось ликвидировать только к полуночи

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Здание производственной базы за торговым центром «Фараон» по адресу Нижневартовское шоссе,4 в Сургуте почти полностью выгорело. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

По последним данным пресс-службы МЧС России по ХМАО-Югре, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

«В 13:41 7 февраля поступило сообщение о возгорании здания. В 15.06 локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 23:15 ликвидация последствий пожара. На месте пожара работали 19 единиц техники и 75 человек личного состава от МЧС. Погибших и пострадавших нет» - говорится в сообщении.

Напомним, огонь охватил производственную базу, которая принадлежит компании «Сурмекс» - фирмы по производству пластиковых окон. Пожару был присвоен третий повышенный класс опасности.

Из здания были эвакуированы 18 сотрудников базы.

ИСТОЧНИК KP.RU