Погода в Югре 8 февраля: - 24 градуса и без осадков

СЕГОДНЯ 06:44 2019-02-08T06:44:47+03:00

В Югре отступают морозы Фото: Татьяна Коркина

Морозы в округе отступают

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В пятницу, 8 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе ХМАО-Югре переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь, туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём -21,-25 ºС, местами -30,-35 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит-22,-24 ºС.

В Сургуте облачная погода и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -23 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха: -29, -24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU