2019-02-07T16:01:44+03:00
Происшествия

В Сургуте пожарные машины, спешащие на полыхающий мебельный центр, попали в ДТП с автобусом

В соцсетях появилось видео [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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Фото: Комсомольская правдаФото: Комсомольская правда
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Маршрутный автобус вылетел с перекрёстка и врезался в проезжающие по дороге с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом пожарные автомобили. ДТП случилось рядом с ЗАГС в Сургуте.

В соцсетях уже появилось видео ДТП, на котором видно, как автобус, выехал с перекрёстка ударил один автомобиль, который отбросило на «ГАЗель». В итоге дорогу перекрыли три крупных транспортных средства.

Отметим, что спецмашины спешили по вызову на серьёзный пожар, который произошёл в Сургуте за торговым центром «Фараон» (Нижневартовское шоссе,4). Огонь охватил производственную базу, которая принадлежит компании «Сурмекс» - фирмы по производству пластиковых окон. Пожару присвоен третий повышенный класс опасности.

В настоящее время пожар локализован. Причины пожара устанавливают органы дознания МЧС России. В ведомстве уточнили, что огонь распространился по площади 150 квадратных метров, а не 300, как первоначально сообщали местные СМИ. По версии спасателей, есть опасность, что огонь через крышу может перекинуться на крупный мебельный магазин.

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ДТП с пожарными машинами и автобусом в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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