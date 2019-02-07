2019-02-07T14:58:37+03:00
Общество

Пять новых автобусов поступили в автопарк Сургута

Горожане жаловались ранее на холод в салоне
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СургутФото с сайта администрации города Сургут
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Транспортная компания «ЗапСибАвто» приобрела и доставила в Сургут пять новых низкопольных автобусов. Об этом заявила пресс-служба администрации Сургута.

Предприятие перевозит пассажиров автобусами на городском регулярном маршруте № 26 «ул. И. Захарова – пос. Снежный – ул. И. Захарова».

Ранее сургутяне жаловались в администрацию города на холод в салоне автобусов маршрута № 26. Перевозчик учел замечания и обновил автопарк.

Новые низкопольные автобусы Ситиритм 12GLE предназначены для работы на регулярных городских маршрутах. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Комфортабельный и светлый салон позволяют пассажирам чувствовать себя комфортно даже на маршрутах большой протяженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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