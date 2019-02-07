Пять новых автобусов поступили в автопарк Сургута
Транспортная компания «ЗапСибАвто» приобрела и доставила в Сургут пять новых низкопольных автобусов. Об этом заявила пресс-служба администрации Сургута.
Предприятие перевозит пассажиров автобусами на городском регулярном маршруте № 26 «ул. И. Захарова – пос. Снежный – ул. И. Захарова».
Ранее сургутяне жаловались в администрацию города на холод в салоне автобусов маршрута № 26. Перевозчик учел замечания и обновил автопарк.
Новые низкопольные автобусы Ситиритм 12GLE предназначены для работы на регулярных городских маршрутах. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Комфортабельный и светлый салон позволяют пассажирам чувствовать себя комфортно даже на маршрутах большой протяженности.
ИСТОЧНИК KP.RU