В Нефтеюганском районе с обрезом ружья задержан трудовой мигрант из Тюменской области

СЕГОДНЯ 14:22 2019-02-07T14:22:02+03:00

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Носил с собой обрез в дорожной сумке житель Тюменской области. За незаконное изготовление оружия и хранение его будут судить.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в конце прошлого года сотрудниками уголовного розыска был задержан 33-летний ранее судимый уроженец Тюменской области, у которого обнаружен обрез охотничьего ружья.

Мужчина, прибывший в Югру на заработки, пояснил, что ружье нашел в лесу несколько месяцев назад. Для удобства транспортировки он сделал из него обрез, хранил в дорожной сумке и всегда носил с собой.

Судебно-баллистическая экспертиза показала, что обрез является огнестрельным оружием 16 калибра и пригодно для стрельбы.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет и пяти лет соответственно.

В настоящее время гражданину предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU