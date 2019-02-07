В Сургутском районе едва не замёрзли насмерть трое рабочих

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-07T12:57:43+03:00

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Смерть от ледяной стужи грозила троим мужчинам в Сургутском районе посреди безлюдной и заснеженной равнины, но на помощь пришли спасатели.

Как сообщает «Центроспас-Югория», эвакуация людей потребовалась вечером 5 января.

Поисковой группе Сургутского района поступило сообщение: сломался вездеход, необходима эвакуация трех человек.

- Пострадавший мужчина рассказал по телефону, что находится в Сургутском районе, где-то на болотах, в районе куста №229 с коллегами по работе. У снегоболотохода порвало гусеницу, и они не могут дальше двигаться, а починить поломку в этих условиях не представляется возможным из-за холода и глубокого снега, - рассказал один из спасателей.

Выбраться самостоятельно пострадавшие вряд ли бы смогли: пешком идти далеко и сложно из-за глубокого снега. Кроме того, столбик термометра на момент происшествия показывал -35С, а к концу спасательной операции -38.

Мужчины находились в плену холода и снега уже несколько часов, что создавало реальную угрозу жизни, но поисковый отряд прибыл вовремя.

Спасатели отправились к месту эвакуации на автомашине ТРЭКОЛ. Около полутора часов понадобилось поисковой группе Центроспаса, чтобы добраться до пострадавших.

Добравшись до места, спасатели обнаружили троих пострадавших мужчин, напоили их горячим чаем и эвакуировали в поселок Федоровский.

ИСТОЧНИК KP.RU