В Сургуте в поезде с героином задержан житель Кемерово

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-07T12:49:41+03:00

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Накануне транспортные полицейские Сургута задержали в поезде пассажира с героином. Злоумышленником оказался 33-летний житель Кемерово.

Как сообщает транспортная полиция УрФО, во время личного досмотра транспортные полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного два свертка с порошкообразным веществом кремового цвета. По заключению экспертов, веществом оказался героин массой 0,85 грамма (значительный размер).

В настоящее время дознавателями Сургутского линейного отделения полиции на транспорте в отношении задержанного 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и перевозку наркотических средств без цели сбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU