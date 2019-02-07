Жители Югры стали чаще летать в Турцию, Вьетнам и Таиланд

СЕГОДНЯ 12:28 2019-02-07T12:28:31+03:00

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Таможенники Югры заявили о возросшем спросе жителей округа на международные перелёты. Количество воздушных судов, совершивших международные авиарейсы, увеличилось на 10 % по сравнению с 2017 годом или 1030 единицы.

По данным ведомства, за 2018 год в воздушных пунктах пропуска в международных аэропортах городов Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска через международные терминалы проследовало 219 тысяч пассажиров. Пассажиропоток увеличился на 8 %.

- Рост показателей произошел за счет возобновления воздушных сообщений с Турцией, а также увеличения авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд и Вьетнам, - отметил исполняющий обязанности Ханты-Мансийской таможни Валерий Дунаевский.

Не обошлось без нарушений, допущенных авиапассажирами. За 2018 год возбуждено 936 дел об административных правонарушениях, что на 35% превышает показатели 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU