Сургутские полицейские задержали омичку за кражу торта у томенки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-07T12:19:19+03:00

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Подруги помогли управиться жительнице Омска с чужим тортом, но украденные вещи остались нетронутыми.

Как сообщает полиция на транспорте УрФО, утром 3 декабря 2018 года к транспортным полицейским обратилась 40-летняя жительница Тюмени, которая ехала в 25-ом вагоне поезда сообщением «Новый Уренгой – Москва». Женщина сообщила, что после отправления поезда со станции Сургут обнаружила пропажу принадлежащего ей пакета, в котором находились личные вещи и торт. Стоимость имущества женщина оценила в 10 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемую в краже. В этот же день женщину задержали.

Похитительницей оказалась 31-летняя жительница Омска. В Сургут она ехала на заработки. Выходя из вагона, она похитила пакет, который находился под столиком в полукупе. Часть похищенных вещей сотрудники транспортной полиции изъяли, а торт злоумышленница успела съесть со своими подругами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU