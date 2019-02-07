2019-02-07T12:19:19+03:00
Происшествия

Сургутские полицейские задержали омичку за кражу торта у томенки

Вернуть сладости не удалось
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Подруги помогли управиться жительнице Омска с чужим тортом, но украденные вещи остались нетронутыми.

Как сообщает полиция на транспорте УрФО, утром 3 декабря 2018 года к транспортным полицейским обратилась 40-летняя жительница Тюмени, которая ехала в 25-ом вагоне поезда сообщением «Новый УренгойМосква». Женщина сообщила, что после отправления поезда со станции Сургут обнаружила пропажу принадлежащего ей пакета, в котором находились личные вещи и торт. Стоимость имущества женщина оценила в 10 тысяч рублей.

Стражи порядка установили подозреваемую в краже. В этот же день женщину задержали.

Похитительницей оказалась 31-летняя жительница Омска. В Сургут она ехала на заработки. Выходя из вагона, она похитила пакет, который находился под столиком в полукупе. Часть похищенных вещей сотрудники транспортной полиции изъяли, а торт злоумышленница успела съесть со своими подругами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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