Жительнице Радужного мошенники предложили шубу, но она заказала у них постельное бельё
Денег на шубу у жительницы Радужного не оказалось, но вот четыре комплекта постельного белья были ей крайне необходимы.
Полицейским 37-летняя женщина сообщила, что восьмого января текущего года в социальной сети «Одноклассники» ей пришло сообщение с аккаунта «Меха кожа Бутик Качественных товаров» с предложением приобрести шубу. Так как денег оказалось недостаточно, то потерпевшая поинтересовалась, нет ли в наличии постельного белья.
Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Получив положительный ответ, горожанка заказала и оплатила четыре комплекта.
Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
После чего, через два дня женщина обнаружила, что ее аккаунт направлен в «чёрный список». Продавец на сообщения не отвечал, поэтому последняя решила направить фотографию с реквизитами своей банковской карты.
Прождав еще некоторое время, югорчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU