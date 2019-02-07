2019-02-07T12:05:49+03:00
Происшествия

Жительнице Радужного мошенники предложили шубу, но она заказала у них постельное бельё

Женщину занесли в «чёрный список»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреФото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Денег на шубу у жительницы Радужного не оказалось, но вот четыре комплекта постельного белья были ей крайне необходимы.

Полицейским 37-летняя женщина сообщила, что восьмого января текущего года в социальной сети «Одноклассники» ей пришло сообщение с аккаунта «Меха кожа Бутик Качественных товаров» с предложением приобрести шубу. Так как денег оказалось недостаточно, то потерпевшая поинтересовалась, нет ли в наличии постельного белья.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Получив положительный ответ, горожанка заказала и оплатила четыре комплекта.

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

После чего, через два дня женщина обнаружила, что ее аккаунт направлен в «чёрный список». Продавец на сообщения не отвечал, поэтому последняя решила направить фотографию с реквизитами своей банковской карты.

Прождав еще некоторое время, югорчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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