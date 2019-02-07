Появились подробности взрыва на газовом месторождении в ХМАО

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-07T11:54:21+03:00

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Взрыв без возгорания случился вечером 6 февраля примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение в Сургутском районе во время ремонтных работ на участке конденсатопровода. Как выяснили следователи - произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом.

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В следственном комитет Югры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Напомним, что в результате происшествия погиб 52-летний работник. До сих пор не могут найти ещё одного работника – 37-летнего мужчины. Кроме этого, во время хлопка пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта – мужчина получил незначительные телесные повреждения, был осмотрен врачами и в настоящее время находится на амбулаторном лечении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU