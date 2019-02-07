Появились подробности взрыва на газовом месторождении в ХМАО
Взрыв без возгорания случился вечером 6 февраля примерно в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение в Сургутском районе во время ремонтных работ на участке конденсатопровода. Как выяснили следователи - произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа с последующим взрывом.
Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
В следственном комитет Югры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Напомним, что в результате происшествия погиб 52-летний работник. До сих пор не могут найти ещё одного работника – 37-летнего мужчины. Кроме этого, во время хлопка пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта – мужчина получил незначительные телесные повреждения, был осмотрен врачами и в настоящее время находится на амбулаторном лечении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте происшествия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU