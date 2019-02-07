2019-02-07T11:29:41+03:00
Происшествия

В ХМАО при пожаре в жилом доме заживо сгорели двое мужчин

Причина возгорания выясняется
Алена Кульмухаметова
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Причины возгорания выясняютсяПричины возгорания выясняютсяФото: Татьяна Коркина
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Страшный пожар в Берёзовском районе унёс жизнь двух человек. Об этом сообщает «Центроспас-Югория».

По информации пресс-службы ведомства, 6 февраля пожарные выезжали на улице Логовая в деревне Шайтанка по сообщению о пожаре в одноэтажном жилом доме. В результате возгорания повреждена кровля, стены на площади 20 м2. На пепелище обнаружены тела двоих мужчин 59 и 58 лет. Причина и ущерб устанавливаются.

В этот же день случился пожар в частном доме в Октябрьском районе. Пожарные выезжали на улице Кишиневская в с.п. Унъюган. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка одной из квартир на площади 60 м2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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