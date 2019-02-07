В Югре задержаны последователи идеологии Свидетелей Иеговы
Нести слово божье Свидетели Иеговы в Урае больше не смогут. Накануне правоохранителями были задержаны последователи этой идеологии.
Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации и участия в деятельности данной организации.
С 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.
В нарушение закона на территории города Урая была организована деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Собрание», подконтрольной Центру Свидетелей Иеговы в России. Она пропагандировала преимущество последователей учения Свидетелей Иеговы перед другими людьми, негативно относились к тем, кто принимает иную веру и побуждали разрывать отношения с семьёй, а также не признавать органы государственной власти.
В городе проводилась пропагандистская работа с населением и велась вербовка.
Следователями проведены обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. Один из организаторов местной религиозной организации задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU