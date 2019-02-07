В Югре задержаны последователи идеологии Свидетелей Иеговы

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-07T11:05:09+03:00

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Нести слово божье Свидетели Иеговы в Урае больше не смогут. Накануне правоохранителями были задержаны последователи этой идеологии.

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации и участия в деятельности данной организации.

С 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, должны быть ликвидированы, а их деятельность на территории России запрещена.

В нарушение закона на территории города Урая была организована деятельность местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Собрание», подконтрольной Центру Свидетелей Иеговы в России. Она пропагандировала преимущество последователей учения Свидетелей Иеговы перед другими людьми, негативно относились к тем, кто принимает иную веру и побуждали разрывать отношения с семьёй, а также не признавать органы государственной власти.

В городе проводилась пропагандистская работа с населением и велась вербовка.

Следователями проведены обыски по месту жительства и работы участников запрещенной организации, изъята экстремистская литература, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. Один из организаторов местной религиозной организации задержан. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU