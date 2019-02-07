За кражу металла задержаны трое вартовчан

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-07T10:30:30+03:00

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Металлические изделия пропали в одном из строительных предприятий города Нижневартовск. Найти следы пропажи полицейским не составило труда.

В полицию Нижневартовска обратились представители одного из строительных предприятий города с заявлением о пропаже изделий из цветных металлов. Ущерб от хищения трёх металлических швеллеров составила более 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали троих ранее судимых мужчин: подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, угон, причинение вреда здоровью и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную продукцию злоумышленники вывезли на автомобиле и сдали в одном из пунктов по приему вторсырья. Полученные деньги они потратили «на жизнь».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU