За кражу металла задержаны трое вартовчан
Металлические изделия пропали в одном из строительных предприятий города Нижневартовск. Найти следы пропажи полицейским не составило труда.
В полицию Нижневартовска обратились представители одного из строительных предприятий города с заявлением о пропаже изделий из цветных металлов. Ущерб от хищения трёх металлических швеллеров составила более 30 тысяч рублей.
По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали троих ранее судимых мужчин: подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу, угон, причинение вреда здоровью и за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Похищенную продукцию злоумышленники вывезли на автомобиле и сдали в одном из пунктов по приему вторсырья. Полученные деньги они потратили «на жизнь».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU