Житель Нижневартовска проведёт 10 лет в тюрьме за 2 грамма наркотиков
Накануне нижневартовский городской суд признал виновным 28-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотиков.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник купил у неизвестного синтетический наркотик массой более двух грамм, что составляет крупный размер, которые разместил в тайниках-закладках в городе Нижневартовске.
Кроме того, позднее он также купил наркотики массой не менее трёх грамм для сбыта, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, а наркотик был изъят при нем.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU