Житель Нижневартовска проведёт 10 лет в тюрьме за 2 грамма наркотиков

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-07T08:58:46+03:00

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Накануне нижневартовский городской суд признал виновным 28-летнего местного жителя в покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленник купил у неизвестного синтетический наркотик массой более двух грамм, что составляет крупный размер, которые разместил в тайниках-закладках в городе Нижневартовске.

Кроме того, позднее он также купил наркотики массой не менее трёх грамм для сбыта, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, а наркотик был изъят при нем.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU