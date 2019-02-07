Жители Югры задолжали за капремонт 250 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-07T08:52:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Югорский фонд капитального ремонта направил в суд 11 242 исковых заявления в отношении неплатещиков на сумму почти 250 миллионов рублей.

Больше всего исковых заявлений было подано на жителей Сургута – около 2000, на сумму почти 46 миллионов рублей. На втором месте Нижневартовск – 1800 заявлений на сумму около 42 миллионов рублей. На третьем – Сургутский район. В поселениях района иски получили более полутора тысяч собственников неплательщиков на сумму порядка 32 миллионов рублей. Далее следует Мегион. В городе более 1200 недобросовестных собственников получили иски на общую сумму почти 20 миллионов рублей.

Отметим, что общая задолженность по взносам на капремонт во всей Югре за все время действия программы по-прежнему остается на уровне 1,8 млрд. рублей (1 млрд 799 млн. рублей). Данная цифра почти не уменьшилась, но и не увеличилась за все второе полугодие 2018 года.

Напомним, за 2018-й год собственникам помещений в Югре было начислено 3 млрд. 225 млн. рублей. Оплатили собственники 3 млрд. 105 млн. рублей. То есть в 2018 году в целом по автономному округу собираемость составила более 96%.

ИСТОЧНИК KP.RU