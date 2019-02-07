2019-02-07T08:31:31+03:00
Происшествия

В Советском лжесвидетель заплатит штраф

За попытку обмануть правосудие мужчине придётся заплатить
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Спасти знакомого от тюрьмы не удалось жителю Советского. Приятеля осудили, а мужчина за лжесвидетельства сам стал фигурантом уголовного дела.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, накануне советский районный суд признал виновным местного жителя в заведомо ложные показания свидетеля в суде.

Выяснилось, что обвиняемый, находясь в зале судебного заседания и являясь свидетелем по уголовному делу по обвинению своего знакомого в краже с незаконным проникновением в жилище, сообщил суду заведомо ложные показания.

В ходе дальнейшего судебного разбирательства показания свидетеля были опровергнуты, а вина его знакомого доказана. В отношении мужчины судом вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал лжесвидетеля виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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