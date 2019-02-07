Югра готова к проведению года языков коренных народов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-07T08:24:54+03:00

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Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов принял участие в пресс-конференции, приуроченной к открытию международного Года языков коренных народов в России, состоявшейся в пресс-центре «ТАСС» в Москве.

Было отмечено, что на территории России существует 151 язык. В сфере образования используется 27 языков, в качестве предмета изучения – 72, около 9 языков малых народов изучается факультативно.

Официальное открытие международного Года языков коренных народов в России состоится в Ханты-Мансийске уже в марте. Открытие запланировано в рамках международного форума, участниками которого станут делегаты 35 регионов государства, на территории которых проживают представители коренных малочисленных народов, представители научного и преподавательского сообществ, общественных объединений, органов власти и другие.

- Югра – это многонациональный регион: у нас проживают представители 124 национальностей, включая коренные народы ханты и манси, – подчеркнул Алексей Шипилов. – Уже сегодня мы готовы и организационно, и идеологически к открытию и проведению Года языков коренных народов.

Он сообщил, что в настоящее время определено место проведения форума, формируются его концепция, список участников. В целом регион готов принять около 500 делегатов.

- Данный форум может стать серьезной диалоговой площадкой, в первую очередь, по выработке новых подходов к развитию, защите языкового наследия коренных народов, – добавил Алексей Шипилов. – На форуме Югра представит свои успешные практики развития языков. Но мы заинтересованы и в получении передового опыта российских и международных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU