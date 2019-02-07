2019-02-07T07:57:44+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 1 ДТП пострадал 1 человек

Задержаны 10 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Водитель «пятнашки» выехал на встречку, где врезался в «УАЗ». Виновнику аварии потребовалась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, ДТП случилось 6 февраля в 10.50 на 59 км автодороги «Сургут-Лянтор» Сургутского района. Водитель за рулём «ВАЗ-21150» допустил занос авто, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «УАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

10 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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