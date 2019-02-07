При взрыве на газовом месторождении в ХМАО погиб один человек

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-07T07:58:40+03:00

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Один человек погиб, один пропал без вести при взрыве на газовом месторождении 6 февраля в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На месте работают оперативные службы.

В МЧС России по ХМАО-Югре сообщили, что ЧП произошло в Сургутском районе на участке магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут. Возгорания и утечки углеводородов не допущено.

В пресс-службе следственного комитет Югры сообщили, что в результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

Во время взрыва с газопроводом находились три человека. Один человек пропал без вести, ведутся его поиски: один погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU