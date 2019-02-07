При взрыве на газовом месторождении в ХМАО погиб один человек
Обошлось без утечки и возгорания
Фото с сайта пиксабай
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Один человек погиб, один пропал без вести при взрыве на газовом месторождении 6 февраля в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. На месте работают оперативные службы.
В МЧС России по ХМАО-Югре сообщили, что ЧП произошло в Сургутском районе на участке магистрального конденсатопровода Уренгой-Сургут. Возгорания и утечки углеводородов не допущено.
В пресс-службе следственного комитет Югры сообщили, что в результате инцидента один человек погиб, один пострадал.
Во время взрыва с газопроводом находились три человека. Один человек пропал без вести, ведутся его поиски: один погиб на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU