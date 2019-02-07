Погода в Югре 7 февраля: - 33 градуса и ясно

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-07T07:00:59+03:00

Сегодня в Югре до -40 градусов Фото: Татьяна Коркина

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В четверг, 07 февраля, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь, слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -31,-36 ºС, местами -25,-30 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура днём: -31,-33 ºС.

В Сургуте преимущественно ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный, юго-восточный, северный 1-4 метра в секунду. Температура воздуха: -34, -40 градусов.

В Нижневартовске ясно и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -37 градусов.

Напоминаем, в период 01-08 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре ожидается аномально холодная погода, местами сильный мороз с минимальной температурой воздуха -45 ºС и ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU