В Кондинском за мошенничество осуждена женщина

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-06T15:41:01+03:00

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Накануне Кондинский районный суд признал виновной в мошенничестве жительницу посёлка Междуреченский.

Как сообщает прокуратура, с 2013 по 2017 год, женщина заключала с жителями района договоры на поставку строительных материалов. Однако в установленные сроки свои обязательства не выполняла, а деньги присваивала.

Подсудимая вину в совершении указанных преступлений признала полностью, причиненный ущерб в размере более 277 тысяч рублей возместила в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на 5 лет, с возложением дополнительных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU